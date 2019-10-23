  • Билли Айлиш и Мэйси Уильямс вошли в топ-5 опасных знаменитостей

    23 октября 2019, 16:38

    Нина Петлинова

    Американская певица Билли Айлиш и исполнительница роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов» актриса Мэйси Уильямс оказались в числе пяти самых опасных знаменитостей для поиска в интернете. Об этом в среду, 23 октября, сообщил NME со ссылкой на данные компании McAfee, которая занимается вопросами кибербезопасности.

    Мэйси Уильямс заняла второе место в рейтинге, в то время как Билли Айлиш расположилась на пятом. Первое место заняла телеведущая Кэролайн Флэк, в то время как третье и четвертое соответственно — ведущий Джеймс Корден и рэперша Никки Минаж.

    Портал пояснил, что практически все поисковые запросы, которые содержат в себе имена этих знаменитостей, с высокой вероятностью могут содержать различные вирусы. При переходе по таким ссылкам возникает высокий риск заразить свое устройство.

    «Люди хотят быть в курсе последних новостей поп-культуры и звезд в любое время и с любого устройства. Часто потребители ставят эти скорость и удобство выше безопасности, нажимая на подозрительные ссылки, которые якобы содержат контент с нашими любимыми знаменитостями», — отметил представитель компании McAfee Радж Самани.