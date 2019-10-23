Билли Айлиш и Мэйси Уильямс вошли в топ-5 опасных знаменитостей

Мэйси Уильямс заняла второе место в рейтинге, в то время как Билли Айлиш расположилась на пятом. Первое место заняла телеведущая Кэролайн Флэк, в то время как третье и четвертое соответственно — ведущий Джеймс Корден и рэперша Никки Минаж.

Портал пояснил, что практически все поисковые запросы, которые содержат в себе имена этих знаменитостей, с высокой вероятностью могут содержать различные вирусы. При переходе по таким ссылкам возникает высокий риск заразить свое устройство.

«Люди хотят быть в курсе последних новостей поп-культуры и звезд в любое время и с любого устройства. Часто потребители ставят эти скорость и удобство выше безопасности, нажимая на подозрительные ссылки, которые якобы содержат контент с нашими любимыми знаменитостями», — отметил представитель компании McAfee Радж Самани.