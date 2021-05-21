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    21 мая 2021, 12:38

    Билла Гейтса заметили с обручальным кольцом после новости о разводе

    Анастасия Калинина

    Основатель компании Microsoft Билл Гейтс все еще носит на пальце обручальное кольцо. Хотя о разводе было объявлено несколько недель назад. Об этом сообщил Fox News.

    Во время выступления на онлайн-форуме, который провела Торговая палата США, Билл Гейтс жестикулировал и на его пальце участники заметили обручальное кольцо. В начале мая миллиардер объявил о разводе с женой Мелиндой. Официально они пока не развелись.

    По данным источника The Independent, супруги уже несколько лет не жили вместе, их спальни находились в разных концах особняка. Также ходили слухи, что Гейтс несколько раз изменял своей жене.

    Билла Гейтса заметили с обручальным кольцом после новости о разводе | Изображение 1Источник фото: скриншот

    Известно, что о разводе попросила Мелинда Гейтс. СМИ также писали, что их отношения испортились, когда Билл Гейтс подружился с миллионером Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в педофилии. Предприниматель покончил жизнь самоубийством в 2019-м году.

    Несколько дней назад управляющие основателя Microsoft Билла Гейтса передали его бывшей жене Мелинде акции на сумму более 850 миллионов долларов.