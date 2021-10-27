Билл Мюррей сыграет в фильме Marvel

Голливудский актер Билл Мюррей примет участие в съемках картины «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Ему достанется эпизодическая роль. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание ScreenRant.

Главный герой фильмов «Охотники за привидениями» и «День сурка» много раз принимал участие в съемках популярных франшиз. На днях он поделился своими впечатлениями от съемах в рамках кинематографической вселенной Marvel.

«Знаешь, недавно я снялся в фильме Marvel. Я, наверное, не скажу тебе, но не бери в голову. В любом случае, некоторые люди были весьма удивлены, почему я решился на такой проект. Но для меня все было совершенно ясно: я познакомился с режиссером — и он мне очень понравился», — отметил Мюррей.

Актер поделился также своими впечатлениями о работе с постановщиком. По словам Мюррея, его коллега по съемочной площадке проявил себя как скромный и забавный человек. Актер отметил также, что не особо интересуется кинокомиксами, однако рад был принять участие в работе над фильмом Marvel.