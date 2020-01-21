    21 января 2020, 12:58

    Билл Мюррей, Кейт Уинслет и Тильда Суинтон сыграли в десятом фильме Уэса Андерсона

    Ирина Нагайникова

    Стал известен звездный актерский состав фильма «Французский диспетчер» режиссера Уэса Андерсона, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Independent.

    Уэс Андерсон собрал потрясающую команду для воплощения своей задумки. Во «Французском диспетчере» снялись уже появлявшиеся в его картинах актеры Билл Мюррей и Оуэн Уилсон. Однако в этом проекте к ним присоединились и новые звездные лица.

    Участие в съемках приняли Тильда Суинтон, Кейт Уинслет, Сесиль де Франс, Бенисио дель Торо, Элизабет Мосс, Эдриан Броуди, Сирша Ронан, Боб Балабан, Тимоти Шаламе, Уиллем Дефо, Матье Амальрик, Леа Сейду, Кристоф Вальц и другие.

    Сообщается, что кинокартина рассказывает о событиях в отделении американской газеты в Париже XX века. Премьера фильма «Французский диспетчер» состоится на Каннском фестивале в мае.

    Американский режиссер Уэс Андерсон является представителем независимого кинематографа. Его работы не раз номинировались на премию «Оскар». Андерсон работает как над кинофильмами («Отель „Гранд Будапешт“», «Королевство полной луны» и другие), так и в мультипликации («Бесподобный мистер Фокс», «Остров собак»).