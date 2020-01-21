Билл Мюррей, Кейт Уинслет и Тильда Суинтон сыграли в десятом фильме Уэса Андерсона

Уэс Андерсон собрал потрясающую команду для воплощения своей задумки. Во «Французском диспетчере» снялись уже появлявшиеся в его картинах актеры Билл Мюррей и Оуэн Уилсон. Однако в этом проекте к ним присоединились и новые звездные лица.

Участие в съемках приняли Тильда Суинтон, Кейт Уинслет, Сесиль де Франс, Бенисио дель Торо, Элизабет Мосс, Эдриан Броуди, Сирша Ронан, Боб Балабан, Тимоти Шаламе, Уиллем Дефо, Матье Амальрик, Леа Сейду, Кристоф Вальц и другие.

Сообщается, что кинокартина рассказывает о событиях в отделении американской газеты в Париже XX века. Премьера фильма «Французский диспетчер» состоится на Каннском фестивале в мае.

Американский режиссер Уэс Андерсон является представителем независимого кинематографа. Его работы не раз номинировались на премию «Оскар». Андерсон работает как над кинофильмами («Отель „Гранд Будапешт“», «Королевство полной луны» и другие), так и в мультипликации («Бесподобный мистер Фокс», «Остров собак»).