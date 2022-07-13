13 июля 2022, 23:11
Билл Гейтс захотел отдать свое состояние на благотворительность
Билл Гейтс отдаст 20 миллиардов долларов на благотворительность
Американский миллиардер Билл Гейтс заявил о желании отдать все свое состояние благотворительному фонду Gates Foundation. Об этом он написал в Twitter.
Предприниматель в ближайший месяц перечислит фонду порядка 20 миллиардов долларов, чтобы расширить его работу. Он выразил надежду, что другие состоятельные люди последуют его примеру.
«Я планирую отдать фонду практически все свое состояние. Я сдвинусь вниз и в итоге выйду из списка самых богатых людей мира», — отметил Гейтс.
В последние 20 лет Гейтс неоднократно был признан самым богатым человеком планеты. С 1994 по 2010 год он вложил в свой фонд 28 миллиардов долларов.
Ранее бизнесмен предсказал новую пандемию. По его словам, это будет новый вариант гриппа или коронавируса.