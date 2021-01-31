Билл Гейтс связал фейковые слухи и продолжительность пандемии коронавируса
В интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung он также в очередной раз опроверг обвинения в том, что он виноват в распространении коронавирусной инфекции.
«Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией», —приводит его слова РИА «Новости».
Он напомнил о волне слухов, появившихся после эпидемии полиомиелита в Пакистане и Нигерии. Говорили, что вакцина небезопасна и приводит к бесплодию женщин.
Билл Гейтс предложил для борьбы с вредными слухами обратиться к людям с большим общественным авторитетом. Они смогут объяснить населению преимущества вакцины.
С начала пандемии в соцсетях и СМИ циркулирует информация о причастности Гейтса к появлению коронавируса. Его также обвиняют в том, что путем вакцинации он чипирует население для тотальной слежки.
Ранее он говорил, что пандемия коронавируса может закончиться в лучшем случае в 2022 году, и человечество ждет еще следующая пандемия. Она будет в десять раз хуже, и мир к ней пока не готов.