Билл Гейтс связал фейковые слухи и продолжительность пандемии коронавируса

По мнению основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, фейковые слухи о вакцинации могут продлить срок пандемии коронавируса. Люди в непростой ситуации пытаются найти простое решение, и пытаются найти того, кто виноват в сложившейся ситуации.

В интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung он также в очередной раз опроверг обвинения в том, что он виноват в распространении коронавирусной инфекции.

«Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией», —приводит его слова РИА «Новости».

Он напомнил о волне слухов, появившихся после эпидемии полиомиелита в Пакистане и Нигерии. Говорили, что вакцина небезопасна и приводит к бесплодию женщин.

Билл Гейтс предложил для борьбы с вредными слухами обратиться к людям с большим общественным авторитетом. Они смогут объяснить населению преимущества вакцины.

С начала пандемии в соцсетях и СМИ циркулирует информация о причастности Гейтса к появлению коронавируса. Его также обвиняют в том, что путем вакцинации он чипирует население для тотальной слежки.

Ранее он говорил, что пандемия коронавируса может закончиться в лучшем случае в 2022 году, и человечество ждет еще следующая пандемия. Она будет в десять раз хуже, и мир к ней пока не готов.