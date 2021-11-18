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    18 ноября 2021, 09:30

    Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии

    Основатель Microsoft Гейтс спрогнозировал конец пандемии к середине 2022 года

    Наза Салех Захи

    Общений уровень заражения коронавирусом и смертность от ковида могут достигнуть могут средних показателей сезонного гриппа к середине 2022 года. Такое мнение выразил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Он отметил, что такой сценарий может сбыться, если не появится новых опасных штаммов.

    Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии

    Гейтс выразил уверенность в том, что при вакцинации, появлении новых препаратов и естественного иммунитета заболеваемость и смертность должны уменьшиться. Об этом сообщил ТАСС.

    Он спрогнозировал, что «при отсутствии новых штаммов к середине будущего года эти показатели могут достичь сезонных данных по гриппу». Миллиардер призвал мир активно бороться с гриппом для уменьшения рисков появления новых пандемий. Основатель Microsoft выразил надежду, что в следующем году будет решена проблемы с поставками вакцин от коронавируса.

    Ранее предприниматель заявил, что эта пандемия не станет последней для мира. По его мнению, человечество в следующий раз должно быть готово быстро отреагировать на эпидемию.

    Билл Гейтс и его бывшая жена Мелинда управляют благотворительным фондом, который выделил миллионы долларов на создание вакцины от коронавируса и поддержку населения с минимальным доходом. Ведь такие люди наиболее уязвимы в пандемию.