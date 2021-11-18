Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии

Общений уровень заражения коронавирусом и смертность от ковида могут достигнуть могут средних показателей сезонного гриппа к середине 2022 года. Такое мнение выразил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Он отметил, что такой сценарий может сбыться, если не появится новых опасных штаммов.

Гейтс выразил уверенность в том, что при вакцинации, появлении новых препаратов и естественного иммунитета заболеваемость и смертность должны уменьшиться. Об этом сообщил ТАСС.

Он спрогнозировал, что «при отсутствии новых штаммов к середине будущего года эти показатели могут достичь сезонных данных по гриппу». Миллиардер призвал мир активно бороться с гриппом для уменьшения рисков появления новых пандемий. Основатель Microsoft выразил надежду, что в следующем году будет решена проблемы с поставками вакцин от коронавируса.

Ранее предприниматель заявил, что эта пандемия не станет последней для мира. По его мнению, человечество в следующий раз должно быть готово быстро отреагировать на эпидемию.

Билл Гейтс и его бывшая жена Мелинда управляют благотворительным фондом, который выделил миллионы долларов на создание вакцины от коронавируса и поддержку населения с минимальным доходом. Ведь такие люди наиболее уязвимы в пандемию.