Билл Гейтс предупредил о новой пандемии

Новая пандемия охватит человечество в лучшем случае через 20 лет, а в худшем — через три года. С таким прогнозом выступил основатель Microsoft Билл Гейтс.

В новом подкасте Билл Гейтс вместе с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи обсудил распространение коронавируса и его последствия. Миллиардера спросили, есть ли вероятность, что в мире начнется новая пандемия.

«Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать», — сказал Гейтс. Его слова приводит РИА «Новости».

В худшем случае пандемия охватит мир уже года через три, считает миллиардер. Но человечество справится с ней, так как уже подготовлено к таким ситуациям. Правительства разработают специальные алгоритмы по введению карантина. Кроме того, будут улучшены системы тестирования потенциальных разносчиков инфекции. Так что во второй раз человечество не будет таким «глупым», считает Гейтс.

Предприниматель также спрогнозировал сокращение числа командировок в мире более чем на 50% по сравнению с тем, что было до пандемии коронавируса.