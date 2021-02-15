Билл Гейтс назвал угрозу изменения климата страшнее последствий пандемии

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что последствия от климатического изменения могут быть серьезнее, чем от пандемии. Борьба с пандемией, по его мнению, происходит общими усилиями и ни одна страна не может изолироваться.

«Урегулировать изменение климата сложнее, чем пандемию, но если мы этого не сделаем, негативные последствия будут намного хуже. Выбросы углерода растут, и в будущем они будут исходить от основных услуг во многих развивающихся странах: от кондиционирования воздуха, строительства, освещения. Много говорят о сокращении потребления электроэнергии, но это неправильный путь к снижению выбросов до нуля. Это может оказаться полезным, но единственный способ достичь этой цели — не ездить меньше, а водить автомобиль с нулевым уровнем выбросов», — сказал в интервью испанской газете El Pais Гейтс.

Он сообщил, что в Фонде Гейтса созданы рабочие группы с Европой и Испанией для поиска решений проблем с зеленым топливом. По его словам, он чувствует вину за то, что летает частными самолетами и оставляет за собой огромный углеродный след. Но он надеется, что сделает все возможное, чтобы уменьшить его.

При этом предприниматель отметил, что сейчас мир будет выбираться из ямы, в которой находится из-за пандемии. Победа над коронавирусом, по словам Гейтса, может произойти только благодаря общим усилиям всех стран.

«Общие усилия по обмену информацией жизненно важны, потому что это борьба между человечеством и вирусом и ни одна страна не может изолироваться. Мы многому научились, что позволит нам быть более подготовленными к следующей пандемии, которая при правильном управлении не приведет к 10% смертей, а экономический ущерб будет меньше, чем тот, из-за которого мы страдаем сейчас», — добавил он.

Билл Гейтс вместе с женой возглавляет благотворительный фонд, который занимается вопросами борьбы с опасными болезнями в развивающихся странах, программами в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.