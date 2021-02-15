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    15 февраля 2021, 09:43

    Билл Гейтс назвал угрозу изменения климата страшнее последствий пандемии

    Екатерина Шамина

    Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что последствия от климатического изменения могут быть серьезнее, чем от пандемии. Борьба с пандемией, по его мнению, происходит общими усилиями и ни одна страна не может изолироваться.

    Билл Гейтс назвал угрозу изменения климата страшнее последствий пандемии

    «Урегулировать изменение климата сложнее, чем пандемию, но если мы этого не сделаем, негативные последствия будут намного хуже. Выбросы углерода растут, и в будущем они будут исходить от основных услуг во многих развивающихся странах: от кондиционирования воздуха, строительства, освещения. Много говорят о сокращении потребления электроэнергии, но это неправильный путь к снижению выбросов до нуля. Это может оказаться полезным, но единственный способ достичь этой цели — не ездить меньше, а водить автомобиль с нулевым уровнем выбросов», — сказал в интервью испанской газете El Pais Гейтс.

    Он сообщил, что в Фонде Гейтса созданы рабочие группы с Европой и Испанией для поиска решений проблем с зеленым топливом. По его словам, он чувствует вину за то, что летает частными самолетами и оставляет за собой огромный углеродный след. Но он надеется, что сделает все возможное, чтобы уменьшить его.

    При этом предприниматель отметил, что сейчас мир будет выбираться из ямы, в которой находится из-за пандемии. Победа над коронавирусом, по словам Гейтса, может произойти только благодаря общим усилиям всех стран.

    «Общие усилия по обмену информацией жизненно важны, потому что это борьба между человечеством и вирусом и ни одна страна не может изолироваться. Мы многому научились, что позволит нам быть более подготовленными к следующей пандемии, которая при правильном управлении не приведет к 10% смертей, а экономический ущерб будет меньше, чем тот, из-за которого мы страдаем сейчас», — добавил он.

    Билл Гейтс вместе с женой возглавляет благотворительный фонд, который занимается вопросами борьбы с опасными болезнями в развивающихся странах, программами в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.