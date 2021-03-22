Билан вспомнил, как сбежал с музыкальной премии перед выходом на сцену

Российский певец Дима Билан вспомнил, как сбежал с музыкальной премии прямо перед выходом на сцену. В тот период он только познакомился со своим будущим продюсером Юрием Айзеншписом, написал сайт «Дни.ру».

«В тот год на „Премии МУЗ-ТВ“ я соревновался в номинации с каким-то артистом и был спорный момент. И мы с моим продюсером не могли понять, кто побеждает в итоге. Поэтому решили не выходить на сцену — разнервничались, развернулись и просто уехали с премии», — рассказал музыкант.

Билан пояснил, что тогда был лишь в начале своего пути и не имел своего права голоса, так как сильно зависел от обязательств, указанных в контракте. Артист признался, что на самом деле ему хотелось остаться на мероприятии.

Дима добавил, что в настоящий момент он не смог бы провернуть подобное еще раз. Сейчас у певца другой продюсер, а премия изменилась в лучшую сторону.