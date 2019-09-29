  • Билан вернулся в Самару с концертом. И снова опозорился

    29 сентября 2019, 16:58

    Алексей Сахаров

    Российский исполнитель Дима Билан приехал в Самару с «покаянным концертом» после знаменитого нетрезвого выступления. Перед выступлением он побывал у детишек с особенностями развития, подарил им площадку для игр и послушал их выступление. Не обошлось без казуса.

    В воскресенье, 29 сентября Дима Билан подготовил грандиозный концерт для жителей Самары. Выступление пройдет на главной площади города. Подарить самарцам праздник Билан пообещал после того, как в прошлый раз вышел на сцену нетрезвым. После этого певец записал видеоизвинение и заверил, что компенсирует жителям города неприятные впечатления.

    Кроме того, певец пообещал подарить городу детскую площадку. Было решено, что площадка будет инклюзивной — то есть приспособленной для детей с ограниченными возможностями и особенностями развития. Таких детей Дима Билан навестил в городской «Студии инклюзивного творчества».

    Дима Билан извинился перед самарцами

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    Певца приняли очень тепло. Ему показали работы, выполненные участниками студии, а под конец представитель студи даже предложила спеть для него песню.

    «Yes, mein liebe Führer», — согласился Дима Билан.

    Участники студии исполнили кавер на песню из репертуара Шуры «Твори добро». После этого артист сфотографировался со взрослыми и детьми, которые подарили ему праздник.