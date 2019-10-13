Билан в третий раз собрался на Евровидение

Певец Дима Билан уже дважды выступал на международном песенном конкурсе Евровидение. Но, видимо, подумал, что один раз победить в нем недостаточно. Поэтому заявил, что вновь хочет выступить на главном музыкальном мероприятии Европы. Об этом артист заявил на ток-шоу «Алена, блин!».

В 2018 году Россию на конкурсе представлял певец Сергей Лазарев. Билан назвал его номер «офигительным». А еще он заявил, что лучше бы участника от своей страны снова выбирали зрители, а не руководство телеканалов.

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«Если брать народное голосование, то интересно, есть ли у меня лимит, если я поеду в третий раз?» — поинтересовался Билан.

На его вопрос в эфире ИА НСН ответил Иосиф Пригожин. Продюсер не понимает, зачем победителю Евровидения вновь выходить на сцену.

«Я не понимаю зачем: он уже был и первый, и второй. При всем моем отношении к нему и любви как к артисту, если бы меня спросили — я был бы категорически против. В этом есть определенная глупость. В принципе, по логике, этого и не должно быть», — пояснил он.

Билан два раза представлял Россию на музыкальном конкурсе. В 2006 году он занял второе место, а в 2008-м — первое.

В 2019 году на Евровидении победил голландец Дункан Лоуренс. Он исполнил песню Arcade в Тель-Авиве. Поэтому очередное Евровидение пройдет в Нидерландах в мае 2020 года. Сцену для песенного конкурса построят в Роттердаме, так как нидерландские города Гаага и Бреда отказались принимать у себя музыкальных исполнителей.

Тогда за Россию выступал Сергей Лазарев с песней Scream. Он выступал во второй раз и снова занял третье место.