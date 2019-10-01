Билан потратил на извинения перед жителями Самары 7 млн рублей

Кроме концерта «Прости меня, Самара!» Билан приобрел медицинское оборудование для местной детской клиники и подарил ученикам местной Студии инклюзивного творчества детскую площадку.

Фюрер Билана: студия творчества в Самаре вступилась за певца Подробнее

Он пояснил, что очень переживал из-за случившегося и решил одним концертом не ограничиваться.

На его новое выступление пришли более 30 тысяч человек. Со сцены певец обратился ко всем жителям Самары.

«Я с большим почтением к вам и с большим извинением за тот дурацкий случай, который меня гложет по сей день. Спасибо за эту возможность еще раз», — заявил он.

Однако и этот визит в Самару не обошелся без конфуза.В ходе своего визита в детскую Студию, где занимаются дети с особенностями развития на вопрос преподавателя, могут ли ученики спеть для него песню Билан ответил «Yes, mein liebe Führer» («мой любимый фюрер»).

Представитель студии Екатерина Сизова решила не обращать внимание на демонстрацию знания немецкого языка Биланом. Он заявила, что не стоит из-за какого-то слова раздувать скандал.