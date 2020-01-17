17 января 2020, 12:06
Билан показал фото перед операцией на ногу
Российский певец Дима Билан показал поклонникам себя на больничной каталке с забинтованной ногой. Снимок появился в личном Instagram-аккаунте звезды. Об этом сообщила «Газета.ru».
Артист уточнил, что сфотографировался перед операцией. Медики должны будут удалить из сломанной ноги титановую пластину с девятью шурупами. По словам Билана, он готовился к операции и восстанавливался все новогодние каникулы.
«В конце января я буду уже бегать, так что туры, концерты — все в силе», — подчеркнул певец.
Он также поделился деталями своего восстановления в период срастания кости.
«Из-за сломанной ноги как же я намучился работать с палочками, да тросточками в технологически насыщенном сложном шоу, где мне приходилось перемещаться архи много в сложных подвесах, полетах и т. д., я уже молчу про быт — это было вырви мозг», — пояснил Билан.