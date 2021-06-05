Певец Дима Билан побывал на шоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Ведущий программы Иван Ургант припомнил Билану его выступление в Саратове, на котором тот был в неадекватном состоянии. По словам самого артиста, в тот раз он перебрал с алкоголем.

Многие подписчики Билана написали, что смотрели выпуск только ради него. Тем не менее, некоторые раскритиковали его за внешний вид.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что для Ольги Бузовой и Дани Милохина нужно поднять налоги.

По его мнению, такую меру необходимо распространить на всех «социально безответственных артистов». А полученные средства стоит направить на помощь бедным.

Кроме того, Милонов призвал поднять цены на водку и табак, а еще он бы повысил налогообложение букмекерских контор. Депутат предложил ввести заградительные налоги на деятельность микрофинансовых организаций.

«Заставил бы их платить 90% налогов. Здесь не столько бы мы с них получили налогов, сколько дождались смерти этих организаций», — отметил депутат.

Такую же ставку Милонов предложил ввести для коллекторских агентств.