Билан объяснил отказ от участия в концерте звезд Евровидения: «Ввели в заблуждение»

Певец Дима Билан отказался выступать в Амстердаме на концерте звезд Евровидения из-за обмана организаторов. Его пригласили выступить на одной сцене с победителями телеконкурса, а по факту оказалось, что шоу будет сборной солянкой.

«На меня вышел организатор этого мероприятия со списком участников — победителей Евровидения и я согласился», — написал Билан на своей странице в Instagram. Позже оказалось, что концерт сборный и в нем нет грифа «все победители Евровидения». Певец принял решение, что на сцену в этом случае он не выйдет.

Билан отказался выступать на шоу звезд Евровидения с участием Лазарева Подробнее

«Некая атмосфера и статус самого концерта поменялся, а нас, мягко говоря, ввели в заблуждение первичным списком», — добавил Билан. Музыкант также сообщил, что предложил расторгнуть договор цивилизованно и заблаговременно.

Ранее портал Oikotimes опубликовал сообщение организаторов концерта Het Grote Songfestivalfeest 2019, в котором говорилось, что Билан разорвал контракт и не будет присутствовать на концерте якобы из-за того, что он «не единственный русский артист в шоу», еще один — Сергей Лазарев. Второй причиной недовольства певца назвали то, что его имя напечатали на афише мелким шрифтом.

Билан принимал участие в Евровидении дважды: в 2006 и 2008 годах. По результатам дебютного выступления на конкурсе он занял второе место. Победителем шоу музыкант стал два года спустя.