Певец Дима Билан даст первый сольный концерт на стадионе «ВТБ Арена» под открытым небом 15 июня. Об этом сообщила площадка мероприятия.

Как стало известно, исполнитель покажет большое шоу The Best of Bilan. Все желающие смогут провести время на празднике звука и объединиться с ценителями качественной музыки в летней атмосфере.

«Полюбившиеся хиты в сверхновом звучании, более двух часов живого звука, в сопровождении фантастической сценографии и оригинальных хореографических постановок ждут вас в этот вечер», — заявили организаторы.

В середине января Билан посетил Донбасс с гуманитарной помощью. Он вручил подарки детям. Также навестил детский центр в Горловке, предоставив учреждению кондиционеры.