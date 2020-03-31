Биатлонистка Резцова сдалась и ушла на самоизоляцию. Стоило дождаться решения властей

А предшествовало этому настоящее противостояние двух выдающихся личностей в мире спорта. Комментатору Дмитрию Губерниеву не понравилось высказывание Анфисы Резцовой про самоизоляцию. В одном из интервью она сообщила, что не соблюдает карантин.

Карантин? Я его не соблюдаю, езжу по гостям. Что нам будет? Ходим по лесу с родными, навестила брата под Владимиром. Там чистая природа. Внуку год, его в четырех стенах держать неправильно. Давайте честно — никто не знает даже, помогает или нет маска. Как его соблюдать-то? Анфиса Резцова.

Спортсменка поделилась своим отношением к введению наказаний за нарушение карантина. Она рассказала о своем непонимании введенных мер.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас так активно озвучивают, что будет наказание за нарушение. Я все понимаю, безопасность, но где конкретный закон? Вчера начали активно критиковать людей, поехавших на шашлыки. Сидят люди семьями, никому не мешают. Какие они разносчики вируса? Скоро нам запретят дышать, что ли?» — сказала Резцова.

Она подытожила, что «лучше жить как жилось». Такая позиция пришлась не по вкусу Губерниеву. Слова олимпийской чемпионки возмутили комментатора. По его словам, спортсменка оправдывает людей, которые игнорируют призывы правительства оставаться на самоизоляции.

Вы посмотрите, как каждый день надрывно губернатор Андрей Воробьев рассказывает, что нужно сидеть дома. И почетный гражданин Химок — Резцова — наплевала. В прямом смысле. На то, что говорит Воробьев, на то, что говорит Сергей Собянин, на то, что сейчас думают люди, которые просто хотят выжить Дмитрий Губерниев.

Источник фото: телеканал «360»

Резцову такое высказывание возмутило не меньше, чем Губерниева ее поведение. Спортсменка сообщила, что поступила так, потому что призыва к обязательной самоизоляции не было.

«Я сказала, что не видела закона, где написано черным по белому, что никуда нельзя. А когда вот такие плевки в душу — это некрасиво, непорядочно», — сказала чемпионка.

Однако все изменилось после введенного 29 марта всеобщего режима самоизоляции в Москве и области. Теперь Резцова и детей призывает никуда не выходить.

Будем читать, больше учиться, познавать. В магазин, конечно, сходить не запрещено, я полагаю Анфиса Резцова.

А Губерниев сидит на самоизоляции с позапрошлой недели. Судя по Instаgrаm-аккаунту комментатора, он совсем не скучает. И на спорт времени хватает, и на работу, и на готовку. Даже на организацию и исполнение концертов.

Куда теперь можно выйти из дома?

С 30 марта в области и Москве ввели всеобщий режим самоизоляции. Теперь покинуть дом разрешено только в крайнем случае. Выйти можно будет, чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью или из-за прямой угрозы жизни и здоровью.

Отправиться за пределы дома не запрещено, если требуется купить продукты и товары первой необходимости. Однако сделать это можно будет только в ближайшем магазине. Также разрешено выгуливать питомцев на расстоянии не более 100 метров от дома и выносить мусор. Выйти смогут и те, кто идет на работу.