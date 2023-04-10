10 апреля 2023, 18:04
Биатлонистка Анфиса Резцова стала бабушкой в пятый раз
Российская биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в пятый раз стала бабушкой. Об этом спортсменка сообщила сайту «КП Спорт».
По словам Резцовой, внучку ей подарила вторая дочь Кристина, новорожденную девочку назвали Полиной. Спортсменка добавила, что всего у нее трое внуков и теперь уже две внучки.
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Биатлонистка также отметила, что ее дочь с малышкой уже выписались, обе чувствуют себя хорошо.
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