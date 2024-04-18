Знаменитости 18 апреля 2024, 15:29 «Безумная красота». Дочь Даны Борисовой похвасталась татуировками Дочь-подросток телеведущей Даны Борисовой сделала две татуировки РИА «Новости»

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Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова набила на своем теле две татуировки. Девушка похвасталась ими в своем Instagram*.

«Безумная красота», — написала она.

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Дочери телеведущей 16 лет, вероятно, она сделала татуировки с разрешения матери. Процедуру провели специалисты московской студии, которых девочка отметила в своем посте.

На опубликованном фото видно, что одна из татуировок в виде плюшевой собаки появилась на руке девочки. Другая тату украсила ключицу ребенка — там набита надпись «Just be you», которая переводится с английского языка как «просто будь собой».

Недавно Дана Борисова и ее дочь посетили премьеру фильма «Золото Умальты». Многие отметили, что обе заметно похорошели, возможно, это связано с тем, что они перестали заниматься похудением.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.