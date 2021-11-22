Безруков рассказал, что хотел бы изменить в России

Актер, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков дал интервью РИА ФАН. Он рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на театр и что бы ему хотелось изменить в стране.

Благодаря президентскому гранту Губернскому театру удалось по максимуму сохранить места всех сотрудников во время пандемии, хотя полностью избежать сокращений все же не удалось.

«Безусловно, кадровые изменения были: кто-то сам уволился, с кем-то не продлили контракт, причины в каждом случае разные, хотя в целом это, конечно, связано с той тяжелой экономической ситуацией, которая сложилась из-за пандемии. Но вместе с тем есть и пополнение — в этом сезоне мы взяли в труппу семь новых артистов, и в других отделах появились новые сотрудники. Кто-то уходит, кто-то приходит — это жизнь», — рассказал Безруков.

Он добавил, что ему нелегко дается увольнение сотрудников, поскольку в театре сплоченный коллектив. Во время пандемии, когда количество зрителей на спектаклях было ограничено, сотрудников театра поддерживали премиями из заработанных, внебюджетных средств.

Что касается найма новых актеров, по словам Безрукова, ему важен только талант человека.

«У нас есть артисты, которые придерживаются либеральных взглядов, критикуют власть, но мне это абсолютно неважно. В этом смысле у нас демократия. Для меня важно, каков этот артист на сцене. Если хороший — мы работаем, мы команда», — рассказал актер.

Он также рассказал, что ему хотелось бы изменить в стране.

«Мы с моей супругой представляем фонд „Измени одну жизнь“, который занимается детскими домами, и, конечно же, моя первая мысль — это то, чтобы все дети в нашей стране нашли свою семью. И совершенно однозначно хочется видеть уравненное в доходах общество, где у детей не будет такого социального расслоения, будут равные возможности для образования, медобслуживания и семейного досуга», — поделился артист.