Безруков пожаловался на нехватку денег из-за ипотеки

Актер Сергей Безруков купил квартиру в Москве в ипотеку, и теперь у него финансовые трудности. Однако он продолжает усиленно работать и готов «есть одну гречку и макароны».

«Когда у тебя ипотека, знаете, то ты занимаешься просто тем, что обеспечиваешь будущее своей семьи. Когда заработка нет или он минимальный, то ты просто работаешь на будущее и надеешься, что не подведешь семью. И я надеюсь, что я не подведу, поэтому работаю много и надеюсь, что работы будет много. Мне отдыхать некогда», — заявил Безруков в эфире телеканала НТВ.

Он отметил, что в сложившейся ситуации очень важно погасить жилищный кредит заранее, и отказался называть срок, в течение которого ему придется платить банку за новую квартиру. По словам Безрукова, теперь он рассматривает и предложения сняться в рекламе, от которых раньше отказывался.

Актер рассказал о доме в Подмосковье с участком, который стал отличным подспорьем в сложные времена пандемии — у семьи Безрукова есть сад, огород и курятник.

О долгосрочном кредите на квартиру, ипотечных каникулах и разведении кур Безруков уже рассказывал в прошлом месяце.