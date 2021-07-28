Безруков назвал причину развода с первой женой

Актер Сергей Безруков рассказал о проблемах в браке с бывшей женой Ириной Безруковой и назвал причину развода. По словам актера, это разные взгляды на семейные ценности, написало ИА Nation News.

Безруков стал гостем YouTube-шоу «Света вокруг света», которое ведет Светлана Бондарчук. Там актер поделился проблемами, с которыми он сталкивался в предыдущем браке с актрисой Ириной Безруковой. По словам Безрукова, все 15 лет брака он переживал из-за отсутствия детей.

«Это была большая проблема для меня, такая ломка. Я испытывал серьезные душевные потрясения. <…> Мне не по себе было, не понимал, что происходит — здоровые люди и вот… А я хотел быть именно в семье. <…> У меня нижегородское воспитание — когда жена и много детей. Это мой образ», — сказал актер.

Еще во время брака с Ириной у Безрукова родились двое детей от актрисы Кристины Смирновой. А после развода с женой Безруков снова женился — на режиссере Анне Матисон. В этом браке у актера родились трое детей.