Безруков исполнит роль главного обвинителя от СССР в фильме «Нюрберг»

Сергей Безруков сыграет в остросюжетном фильме Николая Лебедева «Нюрнберг» роль главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе. Об этом сообщил ТАСС.

«Экономика сегодня» рассказала, что первая часть съемок фильма проходила в Чехии весной. Сейчас создатели картины работают в павильонах «Мосфильма», где воспроизведена точная копия «Зала 600», в котором заседал Международный военный трибунал. Крое Безрукова в съемках задействованы другие известные российские артисты. Это Евгений Миронов и Игорь Петренко.

«В фильме снимается множество иностранных актеров из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран», — добавили в пресс-службе проекта.