05 декабря 2023, 14:45
Бесстрашная актриса и жизнерадостный человек. В театре Et Cetera рассказали о Татьяне Владимировой
Завлит театра Et Cetera Никольская назвала Владимирову выдающейся актрисой
Татьяна Владимирова была талантливой и выдающейся актрисой театра и кино, рассказала «360» завлит и секретарь попечительского совета театра Et Cetera Татьяна Никольская. Она подчеркнула, что артистка много работала и любила свою профессию.
«Трудно говорить. Она была очень трудолюбивой и преданной [своему делу]. Она играла в эпизодах у нас, будучи уже народной артисткой. Причем в эпизоде „Фаренгейт“ она показала себя как личность», — поделилась воспоминаниями Никольская.
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Она также отметила, что Владимирову очень любили и ценили в театре. Даже молодое поколение с удовольствием дружило с ней и находило общий язык.
Она была образованным и интеллигентным человеком. Актрисы бывают разные, но чтобы такая… Еще она была очень легкой в общении.
Татьяна Никольская
Никольская подчеркнула, что Владимирова была бесстрашной актрисой — она могла сделать все что угодно на сцене. Даже несмотря на тяжелую болезнь, народная артистка никогда не жаловалась и продолжала работать. Она несла в мир жизнелюбие и положительные эмоции.
Собеседница «360» добавила, что дата проведения похорон пока неизвестна.
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