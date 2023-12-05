Эксклюзив 05 декабря 2023, 14:45 Бесстрашная актриса и жизнерадостный человек. В театре Et Cetera рассказали о Татьяне Владимировой Завлит театра Et Cetera Никольская назвала Владимирову выдающейся актрисой Актриса Татьяна Владимирова в роли Леттис. / РИА «Новости»

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Татьяна Владимирова была талантливой и выдающейся актрисой театра и кино, рассказала «360» завлит и секретарь попечительского совета театра Et Cetera Татьяна Никольская. Она подчеркнула, что артистка много работала и любила свою профессию.

«Трудно говорить. Она была очень трудолюбивой и преданной [своему делу]. Она играла в эпизодах у нас, будучи уже народной артисткой. Причем в эпизоде „Фаренгейт“ она показала себя как личность», — поделилась воспоминаниями Никольская.

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Она также отметила, что Владимирову очень любили и ценили в театре. Даже молодое поколение с удовольствием дружило с ней и находило общий язык.

Она была образованным и интеллигентным человеком. Актрисы бывают разные, но чтобы такая… Еще она была очень легкой в общении. Татьяна Никольская

Никольская подчеркнула, что Владимирова была бесстрашной актрисой — она могла сделать все что угодно на сцене. Даже несмотря на тяжелую болезнь, народная артистка никогда не жаловалась и продолжала работать. Она несла в мир жизнелюбие и положительные эмоции.

Собеседница «360» добавила, что дата проведения похорон пока неизвестна.