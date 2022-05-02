«Бесполое существо, которое перешибешь одной соплей». Кормухина высказалась об украинских артистах

Певец Макс Барских оскорбительно высказывался о россиянах после начала спецоперации РФ на Украине, после чего заявил о вступлении в ВСУ. Рок-исполнительница Ольга Кормухина в интервью изданию «Подмосковье сегодня» сказала, что отечественная эстрада оккупирована подобными артистами с Украины, которые недостойны восхищения.

«Наша эстрада была оккупирована выходцами с Украины, которые принесли нам и продолжают приносить далеко не лучшие образцы культуры. Мы пропустили момент глобального идеологического разделения между россиянами и украинцами. Почему? Искусство должно помогать человеку расти духовно, а там, где пустота, заводится чертовщина», — заявила певица.

Самого Барских Кормухина назвала «бесполым существом», которое можно перешибить «одной соплей» и ее энергетикой. Также она отметила, что певец олицетворяет многих исполнителей с Украины. Они распространяли фейки о Вооруженных силах России, при этом не приносили своей стране пользы и не гнушались заработками в РФ. Другая часть артистов с Украины, по мнению Кормухиной, «нацики, брутальное, агрессивное мясо».