21 апреля 2023, 17:06
«Беспамятливое ничтожество»: россияне в пух и прах разнесли Вайкуле после заявления о Дне Победы
Певица Вайкуле заявила, что в памятниках павшим солдатам ВОВ нет художественной ценности
Раскритиковавшая Россию латвийская певица Лайма Вайкуле не понимает людей, которые готовы преклонить голову перед памятником солдату. Об этом она сказала на своем YouTube-канале, написало РИА «Новости».
«Это же просто памятник, а не место захоронения. Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет», — заявила артистка.
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Еще одно странное высказывание Вайкуле касалось русского языка и Дня Победы. Певица посчитала, что Россия «приватизировала» и великий праздник и могучий язык.
Россияне с мнением артистки не согласились. Некоторым даже стало жаль Вайкуле, которая даже не знает, о чем говорит. Комментарии читатели оставили под публикацией информагентства.
«Историческая, моральная и патриотическая ценность у каждого памятника солдатам Великой Отечественной войны очень велика. Просто нужно понимать, что даже маленькая „звездочка“, установленная в виде памятника в глухой деревне, имеет ценность в 27 миллионов человеческих жизней. А вот если этого не понимаешь — беда»;
«Ой, лучше б ты уже молчала»;
«Эти памятники бесценны»;
«Если больше нечем к себе привлечь внимание — привлечем дурацким заявлением»;
«У таких людей нет Родины, нет истории и нет памяти»;
«Такой бред»;
«Упала в грязь»;
«Вот же короста липучая!»
«Беспамятливое ничтожество»;
«Почему звезды с возрастом глупеют?» — недоумевали читатели.
Ранее «360» писал, что Вайкуле опозорилась, обвинив Россию в «приватизации Дня Победы».
День Победы 9 мая
Русский язык
Памятники
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