Знаменитости 21 апреля 2023, 17:06 «Беспамятливое ничтожество»: россияне в пух и прах разнесли Вайкуле после заявления о Дне Победы Певица Вайкуле заявила, что в памятниках павшим солдатам ВОВ нет художественной ценности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Раскритиковавшая Россию латвийская певица Лайма Вайкуле не понимает людей, которые готовы преклонить голову перед памятником солдату. Об этом она сказала на своем YouTube-канале, написало РИА «Новости».

«Это же просто памятник, а не место захоронения. Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет», — заявила артистка.

Реклама

Еще одно странное высказывание Вайкуле касалось русского языка и Дня Победы. Певица посчитала, что Россия «приватизировала» и великий праздник и могучий язык.

Россияне с мнением артистки не согласились. Некоторым даже стало жаль Вайкуле, которая даже не знает, о чем говорит. Комментарии читатели оставили под публикацией информагентства.

«Историческая, моральная и патриотическая ценность у каждого памятника солдатам Великой Отечественной войны очень велика. Просто нужно понимать, что даже маленькая „звездочка“, установленная в виде памятника в глухой деревне, имеет ценность в 27 миллионов человеческих жизней. А вот если этого не понимаешь — беда»;

«Ой, лучше б ты уже молчала»;

«Эти памятники бесценны»;

«Если больше нечем к себе привлечь внимание — привлечем дурацким заявлением»;

«У таких людей нет Родины, нет истории и нет памяти»;

«Такой бред»;

«Упала в грязь»;

«Вот же короста липучая!»

«Беспамятливое ничтожество»;

«Почему звезды с возрастом глупеют?» — недоумевали читатели.

Ранее «360» писал, что Вайкуле опозорилась, обвинив Россию в «приватизации Дня Победы».