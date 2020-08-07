«Берут с потолка, уроды». Салтыкова назвала бредом сообщения о лечении от рака

В СМИ появились сообщения, что певица Ирина Салтыкова проходит лечение от онкологии. Сама исполнительница назвала эти слухи бредом и призвала не верить тому, что пишут.

«Бред! Не верьте, не читайте, пишут, что в голову придет! Мусор. Нет повода, просто берут с потолка, уроды!» — написала Салтыкова в Instagram.

К своим словам она приложила скриншот одной из статей. Ее авторы утверждают, что певицу положили под капельницу в больницу в Сочи. Причиной для госпитализации стало якобы онкологическое заболевание.

Несколько дней назад ряд СМИ действительно сообщил, что артистка якобы решила бороться с раком в одном из сочинских санаториев. Там она пробовала озонотерапию и лежала под капельницей, пишет РИА ФАН. Через два дня процедур исполнительнице стало лучше.

Ранее Салтыкова в эфире телеканала НТВ говорила, что у нее действительно нашли рак в 1995 году. Онкология развилась на фоне стресса, полученного в связи разводом и смертью отца. С Виктором Салтыковым певица разошлась как раз в 1995-м. У пары родилась дочь Алиса, которая сейчас занимается музыкой.