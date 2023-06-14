Знаменитости 14 июня 2023, 18:05 Берлинская прокуратура проверит обвинения Линдеманна в домогательствах Der Tagesspiegel: прокуратура Берлина начала проверку в отношении певца Линдеманна РИА «Новости»

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Прокуратура Берлина инициировала проверку в отношении певца, лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которого начали обвинять в сексуальных домогательствах. Об этом написало издание Der Tagesspiegel.

В последние недели в правоохранительные органы поступило сразу несколько обращений о предполагаемых случаях домогательства со стороны исполнителя, писали немецкие СМИ. Женщины жаловались, что Линдеманн приставал к ним на вечеринках после концертов своей группы.

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На фоне происходящего издательство Kiepenheuer & Witsch прекратило сотрудничество с певцом.

В начале прошлого года активисты в некоторых городах России призывали отменять концерты Тилля Линдеманна из-за его скандального творчества, поясняя, что выступают за «нравственную цензуру» и не хотят потери «культурного суверенитета». Кстати, у фронтмена Rammstein до этого уже возникали проблемы с законом в России из-за его провокационных песен и клипов.