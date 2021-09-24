Беременную певицу Нюшу оставили без денег и документов в Барселоне

Певицу Нюша, которая ожидает второго ребенка, ограбили в Испании, где знаменитость отдыхает со своей семьей. В Барселоне у артистки похитили деньги и документы, из-за чего ей пришлось обращаться в консульство. Об этом сообщило издание StarHit.

Нюшу ограбили, когда она вместе с родными осматривала каталонские достопримечательности. Все вещи были украдены из арендованного авто. Когда они вернулись, то обнаружили, что стекло машины разбито. Багажник был пуст. Там лежали сумки, деньги и документы. Преступники забрали все.

Певица узнала, что в Барселоне такие случаи не редкость. Нюша надеялась, что грабители выкинули документы где-нибудь по пути, ведь они им не нужны. Но, прочесав все ближайшие кусты, так и не нашли их. Пришлось обращаться в консульство. Там им сделали временные документы. В Москве им придется оформлять все заново.

Сначала Нюша расстроилась из-за случившегося, но потом смирилась и решила не переживать.

«Я отношусь к таким вещам философски. Мы не знаем, для чего на самом деле случаются такие вещи. Их просто нужно принимать», — сказала она.

Нюша ранее показала свою вторую беременность в новом клипе.