    07 февраля 2020, 10:02

    Беременность экс-возлюбленной Серова оказалась фейком

    Ольга Ситникова

    Бывшая подруга советского и российского эстрадного певца Александра Серова придумала свою беременность. Дарья Друзьяк утверждала, что артист изнасиловал ее. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на программу Первого канала «На самом деле».

    Акушер-гинеколог Нона Овсепян заявила, что перед тестом на беременность Друзьяк сделала укол, который увеличивает содержание гормона ХГЧ в организме.

    «Лгала везде! Не беременна и знала, что не беременна. Это полная постановка», — подчеркнул полиграфолог Роман Устюжанин.

    Девушка действительно жила в квартире Серова, однако ее обвинения в жестокости певца оказались ложными. Об изнасилованиях также не могло быть и речи. Это выяснилось после проверки Друзьяк на полиграфе.

    Продюсер Иван Ирбис добавил, что экс-возлюбленная артиста просто решила пиариться на его имени. По его словам, Друзьяк обращалась в пиар-агентства, хвастая знакомством с Серовым.

    «Ей сказали, что у артиста много знакомых, но, если бы она от него забеременела или стала жертвой насилия, тогда бы это зашло. Она подхватила идею и пошла самостоятельно реализовывать», — заметил Ирбис.

    Ранее Александру Серову выстрелили в ногу во время конфликта в подмосковном кафе.