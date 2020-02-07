Беременность экс-возлюбленной Серова оказалась фейком

Акушер-гинеколог Нона Овсепян заявила, что перед тестом на беременность Друзьяк сделала укол, который увеличивает содержание гормона ХГЧ в организме.

«Лгала везде! Не беременна и знала, что не беременна. Это полная постановка», — подчеркнул полиграфолог Роман Устюжанин.

Девушка действительно жила в квартире Серова, однако ее обвинения в жестокости певца оказались ложными. Об изнасилованиях также не могло быть и речи. Это выяснилось после проверки Друзьяк на полиграфе.

Продюсер Иван Ирбис добавил, что экс-возлюбленная артиста просто решила пиариться на его имени. По его словам, Друзьяк обращалась в пиар-агентства, хвастая знакомством с Серовым.

«Ей сказали, что у артиста много знакомых, но, если бы она от него забеременела или стала жертвой насилия, тогда бы это зашло. Она подхватила идею и пошла самостоятельно реализовывать», — заметил Ирбис.

Ранее Александру Серову выстрелили в ногу во время конфликта в подмосковном кафе.