Беременность экс-возлюбленной Серова оказалась фейком
Акушер-гинеколог Нона Овсепян заявила, что перед тестом на беременность Друзьяк сделала укол, который увеличивает содержание гормона ХГЧ в организме.
«Лгала везде! Не беременна и знала, что не беременна. Это полная постановка», — подчеркнул полиграфолог Роман Устюжанин.
Девушка действительно жила в квартире Серова, однако ее обвинения в жестокости певца оказались ложными. Об изнасилованиях также не могло быть и речи. Это выяснилось после проверки Друзьяк на полиграфе.
Продюсер Иван Ирбис добавил, что экс-возлюбленная артиста просто решила пиариться на его имени. По его словам, Друзьяк обращалась в пиар-агентства, хвастая знакомством с Серовым.
«Ей сказали, что у артиста много знакомых, но, если бы она от него забеременела или стала жертвой насилия, тогда бы это зашло. Она подхватила идею и пошла самостоятельно реализовывать», — заметил Ирбис.
Ранее Александру Серову выстрелили в ногу во время конфликта в подмосковном кафе.