Беременная супруга Болдуина в необычной манере раскрыла пол пятого ребенка. Видео

Хилари опубликовала в своем Instagram видео с импровизированным шоу. Она устроила своим детям небольшое испытания, чтобы узнать пол будущего малыша.

На кадрах видно, как дети заходят в комнату, где находятся четыре коляски с закутанными в пеленки куклами. Мать предлагает ребятам сорвать пеленки с игрушек. Первой задание выполнила старшая дочь звездной пары — Кармен. Она посмотрела на куклу и объявила: «Это девочка!»

Пользователей умилило видео и поразила изобретательность такого способа рассказать общественности о поле ребенка. Некоторые отметили, что искренность видео вызывала у них слезы восхищения.