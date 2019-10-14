Беременная супруга Болдуина в необычной манере раскрыла пол пятого ребенка. Видео
Супруга американского актера Алека Болдуина Хилари ожидает пятого ребенка. Мать уже четверых детей решила раскрыть поклонникам пол будущего младенца, однако сделала это весьма необычным способом, сообщил сайт «Дни.ру».
Хилари опубликовала в своем Instagram видео с импровизированным шоу. Она устроила своим детям небольшое испытания, чтобы узнать пол будущего малыша.
На кадрах видно, как дети заходят в комнату, где находятся четыре коляски с закутанными в пеленки куклами. Мать предлагает ребятам сорвать пеленки с игрушек. Первой задание выполнила старшая дочь звездной пары — Кармен. Она посмотрела на куклу и объявила: «Это девочка!»
Пользователей умилило видео и поразила изобретательность такого способа рассказать общественности о поле ребенка. Некоторые отметили, что искренность видео вызывала у них слезы восхищения.