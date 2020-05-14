14 мая 2020, 14:49
Беременная Софи Тернер из «Игры престолов» попала в объективы папарацци
Папарацци поймали на улицах Лос-Анджелеса актрису Софи Тернер и ее супруга Джо Джонаса. Судя по снимкам, слухи о беременности артистки оказались правдой. Об этом сообщили «Дни.ру».
По данным издания, слухи о беременности актрисы появились несколько месяцев назад. Ни Тернер, ни ее муж не давали по этому поводу никаких комментариев. Официальных объявлений о скором появлении первенца также не было.
Тернер и Джонас поженились в прошлом году. Сначала они сочетались браком в часовне в Лас-Вегасе, а потом устроили пышную свадьбу во Франции.