Беременная Софи Тернер из «Игры престолов» попала в объективы папарацци

По данным издания, слухи о беременности актрисы появились несколько месяцев назад. Ни Тернер, ни ее муж не давали по этому поводу никаких комментариев. Официальных объявлений о скором появлении первенца также не было.

Тернер и Джонас поженились в прошлом году. Сначала они сочетались браком в часовне в Лас-Вегасе, а потом устроили пышную свадьбу во Франции.