Знаменитости 21 июня 2023, 15:09 Беременная подруга разрешила футболисту Неймару изменять, но выдвинула три условия Em Off: Бруна Бьянкарди согласовала футболисту Неймару три условия безнаказанных измен Соцсети

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Игрок французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар да Силва Сантос Жуниор договорился со своей беременной девушкой Бруной Бьянкарди об изменах. Она разрешила ему флирт и интим с другими женщинами, но выдвинула свои условия, сообщили источники сайта Em Off.

Возлюбленная запретила ему целовать соперниц в губы, потребовала быть разборчивей в связях и пользоваться барьерной контрацепцией. Фактически Бруна Бьянкарди разрешила Неймару интимные отношения с другими, но с соблюдением мер предосторожности.

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В апреле она объявила в соцсетях, что беременна. Для Неймара этот ребенок станет вторым, первый родился от другой женщины в 2011 году.

Футболист пропустил конец сезона из-за травмы. Он повредил голеностоп во время матча с «Лиллем» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Бразилец спровоцировал скандал из-за увлечения онлайн-казино, когда проиграл миллион евро. Пользователи соцсетей раскритиковали Неймара за расточительство.