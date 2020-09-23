Беременная Мерьем Узерли рассказала о своем партнере

Узерли скрывает своего партнера. Она уточнила, что он американец, и переехал в Германию ради нее. Актриса находится на шестом месяце беременности, у нее родится вторая дочка.

«В моей жизни есть кое-кто… Я влюблена! Он американец. Переехал в Германию из США к нам с Ларой. Как только я почувствую, что готова, выйду замуж», — рассказала Узерли.

Она пояснила, что живет вместе со своим избранником и мечтает о скромной свадьбе.

Ранее актриса Кристина Асмус пошутила про раздел «совместно нажитого имущества» с юмористом и шоуменом Гариком Харламовым после развода. Она с иронией ответила на вопрос подписчика в Instagram.

В комментариях к фотографии артистки один из интернет-пользователей поинтересовался, сама ли она ведет соцсети.

«50% Гарик после развода. Все-таки подписчики, совместно нажитые», — пошутила Асмус.

Харламов и Асмус объявили о разводе в июне. Супруги рассказали о решении разорвать отношения в соцсетях.