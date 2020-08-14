Беременная Кэти Перри поделилась мыслями перед родами

Музыкальная исполнительница не боится родов. Она не допускает мрачных мыслей, чтобы не передать негативную энергетику будущему малышу. Она верит в благополучное появление ребенка на свет и почти не боится боли во время родов.

«Какая бы боль не была, она пройдет, нужно только потерпеть какое-то время…» — заявила Перри.

Певица призналась, что обладает некоторым опытом в этой области. Звезда дважды помогала своей сестре при домашних родах.

Кроме того, исполнительница поделилась своим прежним отношением к детям. Еще пять лет назад она даже не думала становится мамой, но встреча с голливудским актером Орландо Блумом все изменила.

Сам актер с нетерпением ждет рождения наследника. Он уже воспитывает сына Флинна от бывшей супруги, модели Миранды Керр. По его словам, даже просто мысль стать отцом для маленькой девочки его очень воодушевляет.