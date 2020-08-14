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    14 августа 2020, 22:18

    Беременная Кэти Перри поделилась мыслями перед родами

    Алена Макаренко

    Американская певица Кэти Перри верит, что роды пройдут благополучно, несмотря на затянувшийся срок беременности. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание Los-Angeles Times.
    Беременная Кэти Перри поделилась мыслями перед родами

    Музыкальная исполнительница не боится родов. Она не допускает мрачных мыслей, чтобы не передать негативную энергетику будущему малышу. Она верит в благополучное появление ребенка на свет и почти не боится боли во время родов.

    «Какая бы боль не была, она пройдет, нужно только потерпеть какое-то время…» — заявила Перри.

    Певица призналась, что обладает некоторым опытом в этой области. Звезда дважды помогала своей сестре при домашних родах.

    Кроме того, исполнительница поделилась своим прежним отношением к детям. Еще пять лет назад она даже не думала становится мамой, но встреча с голливудским актером Орландо Блумом все изменила.

    Сам актер с нетерпением ждет рождения наследника. Он уже воспитывает сына Флинна от бывшей супруги, модели Миранды Керр. По его словам, даже просто мысль стать отцом для маленькой девочки его очень воодушевляет.

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