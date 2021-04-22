Беременная Горбань станцевала голой на фотосессии

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань оголилась до пояса и станцевала на фотосессии. Видеоролик она опубликовала в Instagram.

На кадрах беременная актриса мелодично двигалась под музыку и прикрыла руками грудь.

«Главная составляющая внутренней и внешней красоты — это любовь», — подписала она пост.

Поклонники Горбань восхитились видео: «Да как же красиво. Тебе нужно постоянно быть беременной», «Очень красиво! Вы супер», «На это можно смотреть вечно».

Однако других возмутила чрезмерная откровенность. «Когда вырастет твой ребенок, он будет это видеть. И что он подумает?» — написал подписчик.

О второй беременности актрисы стало известно 15 апреля, передала «Вечерняя Москва». Однако 34-летняя Горбань не раскрыла ни срок, на котором находится, ни пол будущего наследника. Поклонники давно предполагали, что актриса ждет ребенка. В последнее время она выкладывала только кадры, снятые крупным планом.

Звезда уже воспитывает дочку, которую родила в браке с осветителем Олегом Филатовым. В начале 2021 года актриса вышла замуж за оператора Кирилла Зоткина.