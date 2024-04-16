Знаменитости 16 апреля 2024, 19:19 Беременная Елена Николаева снялась в прозрачном платье без нижнего белья Николаева показала фигуру в прозрачном платье на последних сроках беременности РИА «Новости»

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Беременная телеведущая Елена Николаева позировала на камеру в полупрозрачном платье. Соответствующий ролик она опубликовала в своем Instagram*.

«Иногда я совершенно забываю, что у меня… живот. И что за окном пока +13. Впереди лето, плюс одна новая жизнь, плюс новый диплом и… на свободу в ажурных полупрозрачных платьях», — похвасталась она.

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На размещенном в соцсети ролике Николаева дефилирует в спальне в откровенном образе. Для съемки она выбрала полупрозрачное ажурное платье, показав свою фигуру.

Николаева ждет второго ребенка от бизнесмена Игоря Вдовина — бывшего супруга балерины Анастасии Волочковой. Телеведущая уже на последних сроках беременности.

Фигурист Илья Авербух и его жена актриса Лиза Арзамасова также готовятся стать родителями во второй раз. Артистка рассказала, что у нее появились необычные вкусовые пристрастия и повысился аппетит.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.