Беременная блогерша Балмашева вышла замуж за пасынка

Популярная российская блогерша Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего сына своего бывшего мужа от первого брака. Пара ждет ребенка. Фотографии с праздничной церемонии она опубликовала в Instagram.

«Муж и жена. Огромное спасибо за ваши теплые слова. Чисто как девочке хочется похвастать платьем», — прокомментировала она фотографию.

На регистрацию пришли только молодожены и мать жениха. А на торжество приехала известная блогерша Оксана Дмитриева с подругой Дарьей Могучей, написал сайт eg.ru. Обе воспитывают приемных детей. Дмитриева долгое время была послом программы «Добро Mail.ru», а сейчас выступает попечителем фонда «Ты ему нужен».

Ранее Балмашева объявила о беременности. Блогерша находится на 11-12-й неделе беременности. Она предполагает, что родится мальчик.

Марина Балмашева развелась с мужем Алексеем Шавыриным в начале 2020 года после 14 лет брака. Пара не могла родить своего ребенка, поэтому они вместе воспитывали пятерых чужих детей: на четверых оформили опеку, а девочку с синдромом Дауна удочерили. После женщина рассказала о романтических отношениях с сыном бывшего мужа от первого брака. Тогда Балмашеву лишили опеки. Однако блогерша обратила внимание подписчиков на то, что не нарушала закон.