Беременная актриса Галина Боб попала в больницу

Актриса рассказала, что у нее начались проблемы со спиной. Это было настолько болезненно, что его госпитализировали в полубессознательном состоянии.

«Утром что-то произошло нехорошее с моей спиной. В общем, там что-то защемило», — пояснила она.

Сейчас Боб в порядке, она уже может ходить.