09 декабря 2020, 20:00
Беременная актриса Галина Боб попала в больницу
Беременная актриса Галина Боб, известная по сериалу «Деффчонки», попала в больницу. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на ее Instagram.
Актриса рассказала, что у нее начались проблемы со спиной. Это было настолько болезненно, что его госпитализировали в полубессознательном состоянии.
«Утром что-то произошло нехорошее с моей спиной. В общем, там что-то защемило», — пояснила она.
Сейчас Боб в порядке, она уже может ходить.