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    09 декабря 2020, 20:00

    Беременная актриса Галина Боб попала в больницу

    Дарья Морозова

    Беременная актриса Галина Боб, известная по сериалу «Деффчонки», попала в больницу. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на ее Instagram.

    Актриса рассказала, что у нее начались проблемы со спиной. Это было настолько болезненно, что его госпитализировали в полубессознательном состоянии.

    «Утром что-то произошло нехорошее с моей спиной. В общем, там что-то защемило», — пояснила она.

    Сейчас Боб в порядке, она уже может ходить.