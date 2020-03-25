«Берегите себя и близких». Навка рассказала историю заразившейся коронавирусом подруги

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка призвала россиян быть внимательнее, беречь себя, родных и близких в условиях распространения коронавируса. И доверять только достоверной информации, которая публикуется на официальных страницах.

По словам Навки, недавно ей позвонила подруга из США и рассказала, что еще три недели назад в Штатах к коронавирусу относились несерьезно. Многие студенты уехали домой и заразили своих бабушек и дедушек. Но сегодня у них закрыты почти все организации, работают только магазины первой необходимости, где заканчиваются товары. Об этом фигуристка рассказала в Instagram.

Подруга рассказала Навке, что и сама подхватила вирус, причем симптомы проявились резко: еще накануне она выходила на пробежку, а потом проснулась с лихорадкой.

«Я посмотрела статистику. На данный момент США занимает третье место по количеству зараженных в мире, уступая только Китаю и Италии, притом что вирус пришел к ним позже. И это тот рейтинг, в котором очень бы хотелось, чтобы Россия занимала одно из последних мест! Поэтому будьте внимательны, ответственны, берегите себя, своих родных и близких!» — написала Навка.

Спортсменка отметила, что важно доверять официальной информации во избежание слухов и домыслов. Навка отметила, что достоверные данные можно посмотреть на сайте Минздрава Московской области — covid.mz.mosreg.ru. Фигуристка заключила, что важно распространить информацию и донести ее до старшего поколения.

В России, по последним данным, коронавирусом заразились 658 человек. В США — более 55 тысяч.