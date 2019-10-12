Бэнкси закрыл свой магазин странных товаров. Он не проработал и 12 дней

Закрывается магазин, который никогда не открывал свои двери. Известный британский уличный художник Бэнкси закроет выставочный зал со своими работами, который «заработал» 1 октября. Об этом он сообщил в Instagram.

Салон работ Бэнкси Gross Domestic Product («Валовой внутренний продукт») внезапно открылся в районе Кройден в Лондоне 1 октября. Художнику пришлось разработать собственную линейку потребительских товаров и выставить их в магазине-салоне. Так он пытался защитить право на использование собственного же имени.

«Этот магазин появился в результате судебного процесса. Компания по производству открыток пытается юридически завладеть именем Бэнкси, отобрав его у художника. Ему посоветовали, что лучшим способом предотвратить это станет продажа собственного ассортимента товаров под его именем», — говорится в аккаунте Бэнкси.

Однако не прошло и двух недель, как Бэнкси объявил о закрытии магазина.

«Магазин, который никогда не открывается, будет закрыт на этих выходных», — заявил художник.

Поклонники его творчества знали, что двери магазина никогда не распахнутся. Тем не менее у больших стеклянных витрин всегда собирались толпы людей. Выставленные внутри товары Бэнкси обещал продавать через интернет. Впрочем, до сих пор сайт онлайн-магазина Бэнкси так и не заработал.

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В салоне Бэнкси выставлены необычные вещи. Художник придумал настенные часы с изображением крысы — это сквозной образ в творчестве Бэнкси. В витринах выставлены ковер из шкуры мультипликационного персонажа Тони Тигра с пачек хлопьев компании Kellogg’s, а также настенные трофеи в виде плюшевых зверей, страдающих из-за загрязнения окружающей среды. Кроме того, Бэнкси собирался продать набор для обучения счету, состоящий из деревянных фигурок беженцев, залезающих в переполненный фургон. Среди товаров — баллончики с краской, сумки из кирпича, дискошары из полицейских защитных шлемов.

Доходы от продажи пойдут на нужды активистов и беженцев.