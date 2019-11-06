Бенедикт Камбербэтч станет продюссером «Узника 760»

Джоди Фостер, Шэйлин Вудли и Тахар Рахим также получили роли в «Узнике 760».

Основой сюжета является история борьбы за выживание. Ее рассказал заключенный Мохаммед Ульд Слахи в бестселлере «Дневник Гуантанамо» о тюрьме на Кубе. Роль заключенного сыграет французский актер алжирского происхождения Тахар Рахим. В 2009 году его как лучшего актера удостоили Премии Европейской киноакадемии.

Сюжет рассказывает о мужчине, который более десяти лет провел в тюрьме без предъявления обвинения и суда. Заключенный потерял всякую надежду на спасение. Однако позже ему удалось встретиться с адвокатом Нэнси Холландер и ее помощницей Тери Дункан. Они помогают заключенному начать борьбу за справедливость и освобождение. Роль адвоката досталась американской актрисе, режиссеру и продюсеру Джоди Фостер, а роль помощницы — актрисе и модели из США Шэйлин Вудли.