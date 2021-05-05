Бена Аффлека сочли мошенником и заблокировали в приложении для знакомств

Голливудский актер Бен Аффлек зарегистрировался в приложении знакомств для знаменитостей Raya. У него сложилась пара, которая называется мэтчем, с блогером Нивин Джей. Девушка решила, что это фейковый аккаунт и отказала ему в свидании.

Обиженный актер прислал ей видео в Instagram.

«Нивин, почему ты удалила мэтч со мной? Это я», — заявил на видео Аффлек.

Нивин Джей опубликовала в TikTok ролик, под которым извинилась перед актером, но свидание не восстановила. Аудитория блогерши составляет 28 тысяч человек, но это видео набрало четыре миллиона просмотров.

После расставания актера с возлюбленной Аной де Армас его Instagram атаковали россиянки. Они утешали его как могли и приглашали в Россию, где его ждут сотни невест.