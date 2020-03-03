Бен Стиллер может появиться в «Форсаже»

Кого именно в автогоночной франшизе сыграет Стиллер, пока не известно. Также нет официального подтверждения его участия в съемках. По мнению фанатов, звезда может появиться на экране в качестве камео.

Отмечается, что съемки картины уже завершились осенью 2019 года. До сих пор имя Стиллера не упоминали.

Новая часть «Форсажа» расскажет историю ссоры и противостояния Доминика Торетто в исполнении Вина Дизеля и его младшего брата Джейкоба, которого сыграл американский рестлер Джон Сина.