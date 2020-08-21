Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена

Американский актер Бен Аффлек вернется к роли Бэтмэна. Это подтвердил режиссер Андрес Мускетти. Эта версия персонажа сыграет ключевую роль в сюжете, рассказал постановщик.

По его словам, отказаться от участия Аффлека он не мог, так как в предыдущих фильмах киновселенной DC Флэш уже встречался именно с этим Бэтменом.

«Он — наша „база“. Этот герой — часть обычного положения мира, до того, как начинается приключение Барри, который уже знаком с ним», — рассказал режиссер Андрес Мускетти в беседе с журналом Vanity Fair. Постановщик также заявил, что у Аффлека будет возможность как следует раскрыть своего персонажа.

Зрителей ждет в картине как минимум еще одна версия Бэтмена — в исполнении Майкла Китона. Актер вернется к образу супергероя впервые после фильмов Тима Бертона. По словам режиссера, это будет «довольно существенная» роль, а не просто камео.

Значительную часть фильма о Флэше посвятят устройству мультивселенной, поскольку лента станет адаптацией сюжетной арки Flashpoint из комиксов. Зрители поймут, что «все кинематографические версии героев, которые вы видели до этого, имеют значение», сказал постановщик.

Бен Аффлек ранее говорил, что в его планы не входит возвращение к образу Темного рыцаря. Как рассказала продюсер Барбара Мускетти, ее удивило, что актер был готов принять предложение снова сыграть супергероя.

Подробности о картине будут рассказаны 22 августа в рамках онлайн-фестиваля DC FanDome. Посвященная сольнику о Флеше десятиминутная презентация начнется в 22:40 по московскому времени.