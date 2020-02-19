Бен Аффлек рассказал, как отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма

Бен Аффлек открыто признал свои слабости, в том числе и алкоголизм. Пагубная привычка, а точнее — страх перед срывом заставил его отказаться от роли Бэтмена.

Откровенный разговор с Аффлеком о проблемах опубликовала газета The New York Times. В нем звезда Голливуда говорит о своем навязчивом поведении и постоянном чувстве дискомфорта, от которого пытался избавиться разными способами.

«Ты хочешь сделать себе лучше — едой, алкоголем, сексом, азартными играми или шопингом, да чем угодно. В итоге все равно получается только хуже», — заявил актер.

Аффлек заметил, что дискомфорт в итоге лишь усиливается, «начинается настоящая боль». И человеку становится не под силу прервать порочный цикл. Артист подчеркнул, что именно это происходило с ним.

Больше пить Аффлек стал в период 2015–2016 годов, когда брак актера с Дженнифер Гарнер начал трещать по швам. Пара, которая трижды стала родителями, в итоге развелась в 2018 году. Разрыв артисту дался тяжело.

Роль Бэтмена он исключил для себя именно потому, что боялся очередного срыва. Сценарий фильма понравился представителям киноиндустрии, но образ жизни Аффлека ни для кого не был секретом.

«Я показал сценарий „Бэтмена“. Мне ответили: „Думаю, он хорош. А еще думаю, что ты упьешься до смерти, если вновь переживешь то, что пережил недавно“», — рассказал актер.

После этого случая он отказался от постановки фильма и передумал играть в нем главную роль. Эта работа в итоге досталась Мэтту Ривзу и Роберту Паттинсону.

Поддерживали Аффлека Брэдли Купер и Роберт Дауни-младший. Если первый известен своими проблемами с алкоголем, то второй принимал наркотики. Сам артист считает, что при восстановлении в человеке закрепляются «некоторые ценности». Возвращение к нормальной жизни заставляет быть честным, надежным, помогать другим и извиняться, если не прав.

В 2020 году на экраны выйдет четыре фильма с участием Бена Аффлека. Один из них — спортивная драма «Вне игры» — расскажет историю тренера-алкоголика и его баскетбольной команды. Лента для актера стала автобиографичной.