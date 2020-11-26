26 ноября 2020, 13:17
Бен Аффлек признался, что употреблял наркотики
Американский актер Бен Аффлек рассказал, что в молодости употреблял марихуану. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на зарубежные СМИ.
Он уточнил, что впервые попробовал наркотики в 15 лет. Ему не понравилось, и он испытал паническую атаку. Позже он еще курил с друзьями и делал вид, что ему нравится. На самом же деле это доставляло ему много негативных эмоций.
Аффлек пояснил, что в то время редко пил. Алкоголизм у него развился гораздо позже.
«Я стал алкоголиком намного позже, и сейчас я выздоравливаю», — рассказал он.