Бен Аффлек признался, что употреблял наркотики

Он уточнил, что впервые попробовал наркотики в 15 лет. Ему не понравилось, и он испытал паническую атаку. Позже он еще курил с друзьями и делал вид, что ему нравится. На самом же деле это доставляло ему много негативных эмоций.

Аффлек пояснил, что в то время редко пил. Алкоголизм у него развился гораздо позже.

«Я стал алкоголиком намного позже, и сейчас я выздоравливаю», — рассказал он.