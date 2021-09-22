Бен Аффлек похвалил возлюбленную Джей Ло в совместном интервью

Между голливудским актером Беном Аффлеком и американской певицей Дженнифер Лопес вновь завязались отношения. В связи с этим знаменитости дали первое совместное интервью. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на интервью, опубликованное в издании ADWEEK.

Бен Аффлек в ходе интервью осыпал свою возлюбленную комплиментами. По словам актера, заслуги Лопес вызывают в нем гордость. Он отметил, что умение певицы влиять на мир вызывает в нем восхищение.

«Дженнифер вдохновила огромную группу людей почувствовать, что они заняли свое место „за столом“ в этой стране <…> Это то, чего я никогда не узнаю, а могу только поддержать, восхищаться и уважать», — заявил актер.

Лопес же рассказала, что планирует и дальше развиваться в сфере творчества. Она пообещала, что в следующем году на экраны выйдут фильмы с ее участием.

Отношения знаменитостей завязались еще в далеком 2000-м году. Аффлек и Лопес планировали даже расписаться, однако свадьбу пришлось отменить. Спустя 19 лет пара решила возобновить старый роман.