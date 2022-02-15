Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопес на День влюбленных видео под ее новую песню «On My Way»

Актер и режиссер Бен Аффлек решил сделать для своей возлюбленной Дженнифер Лопес необычный сюрприз на День всех влюбленных. Он смонтировал видео на ее новую песню «On My Way», вставив туда архивные фотоснимки. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Instagram Лопес.

Ролик получился продолжительностью четыре минуты. Подписчики пары смогут увидеть на нем архивные кадры, которые были сделаны еще в начале романа Аффлека и Лопес. Эти съемки ранее не показывались широкой аудитории. Кроме того, в видео вошли кадры со съемок фильмов, в которых участовали актеры, и фото папарацци.

Ранее Лопес заявляла, что была бы рада встретить старость с возлюбленным.

«Я просто хочу, чтобы мое будущее было наполнено любовью и счастьем, с моими детьми и моим партнером. Я думаю, что все хотят быть счастливыми, с кем-то, с кем можно отправиться в путешествие и состариться, и сейчас мне очень хорошо», — призналась она и добавила, что рада второму шансу отношений с Аффлеком.